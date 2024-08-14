В России определят квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников

Зачисление без вступительных экзаменов будет предоставляться исключительно победителям и призерам олимпиад школьников 11-го класса, а также победителям и призерам олимпиад первого и второго уровней.

В министерстве также указали, что по данным Рособрнадзора, в текущем году менее 2% от общего числа бюджетных мест были предоставлены победителям и призерам олимпиад без вступительных экзаменов, передает «Радиоточка НСН».