В России определят квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников

Минобрнауки намерено установить квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для студентов, поступающих без вступительных экзаменов, сообщила в беседе с агентством «Интерфакс» пресс-служба министерства.

Помимо этого, ведомство планирует сократить перечень школьных олимпиад, дающих право на льготное поступление.

Депутат Пилипенко: В этом году вузы выделили на 40 тысяч бюджетных мест больше

Зачисление без вступительных экзаменов будет предоставляться исключительно победителям и призерам олимпиад школьников 11-го класса, а также победителям и призерам олимпиад первого и второго уровней.

В министерстве также указали, что по данным Рособрнадзора, в текущем году менее 2% от общего числа бюджетных мест были предоставлены победителям и призерам олимпиад без вступительных экзаменов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:СтудентыОлимпиадавузы

Горячие новости

Все новости

партнеры