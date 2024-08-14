В России определят квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников
Минобрнауки намерено установить квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для студентов, поступающих без вступительных экзаменов, сообщила в беседе с агентством «Интерфакс» пресс-служба министерства.
Помимо этого, ведомство планирует сократить перечень школьных олимпиад, дающих право на льготное поступление.
Зачисление без вступительных экзаменов будет предоставляться исключительно победителям и призерам олимпиад школьников 11-го класса, а также победителям и призерам олимпиад первого и второго уровней.
В министерстве также указали, что по данным Рособрнадзора, в текущем году менее 2% от общего числа бюджетных мест были предоставлены победителям и призерам олимпиад без вступительных экзаменов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru