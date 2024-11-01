В России определены цены на экзамены для гражданства

В России стоимость экзаменов, необходимых для получения гражданства, временного проживания и разрешения на работу, может быть установлена на уровне 2 950 рублей, 5 900 рублей и 3 800 рублей соответственно. Эти данные содержатся в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством образования и науки.

Согласно опубликованному документу, плата за экзамен по русскому языку для приобретения гражданства составит 2 950 рублей. Аналогичная сумма предусмотрена для экзамена по истории России и основам законодательства.