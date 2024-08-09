«Спортивный патриот»: В России описали образ идеального блогера

«Если вы ищете новую звезду блогинга, то могу перечислить основные критерии: спортивного вида, патриотичный, с минимальным медийным бэкграундом. В идеале – если у него есть чувство юмора и готовность ходить на многочисленные юмористические шоу. Совсем бриллиант, если это семейный человек старше 30-35 лет», - сказал Диденок.

На фоне растущего спроса на российские сервисы после замедления YouTube менеджер также указал на главное отличие между российскими и зарубежными блогерами.

«В России пока нет института репутации. И я считаю, что это хорошо. Объясню. Культура отмены процветает в Америке, Европе и Азии. Звездам и инфлюенсерам нужно продумывать каждое сказанное и написанное слово. […] Тем временем у нас, в России, другой менталитет. Широкая душа, способная простить практически все. Конечно, это зачастую непедагогично и позволяет время от времени случаться очень неприятным с этической точки зрения вещам. Но одновременно мы даем шанс на исправление, тогда как за рубежом за проступок 15-летней давности без тщательных разбирательств могут остановить карьеру человека и полностью его «отменить», - добавил он.

Накануне YouTube перестал открываться во многих регионах России. Сбои в работе наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Крыму и ряде других регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

