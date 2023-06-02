Первые в РФ беспилотные грузовики запустят на трассе М-11 в июне

Беспилотные грузовые автомобили начнут штатное движение на федеральной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург уже в этом месяце. Такие сроки их запуска назвал руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко на полях сочинского форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

Как уточнил глава государственной компании, беспилотные грузовики уже ездят в испытательном режиме по трассе М-11. По словам Петушенко, следующая на очереди трасса, по которой в дальнейшем запустят беспилотный транспорт, строящаяся М-12 «Восток»: Москва – Казань и далее до Екатеринбурга.

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Как отмечает RT, ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев анонсировал в перспективе запуск грузовиков без водителей на целом ряде федеральных трасс.

Между тем, власти уральского Серова решили приобрести КамАЗ для праздников почти за 20 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», у грузовика будет автоматически подниматься крыша, выдвигаться сцена с экраном, светом и звуком.

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ФОТО: РИА Новости
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