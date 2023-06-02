Первые в РФ беспилотные грузовики запустят на трассе М-11 в июне

Беспилотные грузовые автомобили начнут штатное движение на федеральной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург уже в этом месяце. Такие сроки их запуска назвал руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко на полях сочинского форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

Как уточнил глава государственной компании, беспилотные грузовики уже ездят в испытательном режиме по трассе М-11. По словам Петушенко, следующая на очереди трасса, по которой в дальнейшем запустят беспилотный транспорт, строящаяся М-12 «Восток»: Москва – Казань и далее до Екатеринбурга.