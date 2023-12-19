В России ограничили рост ставок по ипотеке при отказе от страхования
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки не смогут выше определённого уровня увеличивать процентную ставку по ипотеке в случае отказа заёмщика от страхования.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что поднять ставку при отказе от страхования кредитная организация сможет только до уровня, который действовал на момент заключения договора по аналогичным займам, выданным без страхования.
Новый закон начнёт действовать с 1 июля 2024 года. Под его положения попадут ипотечные договоры, заключённые после этой даты.
Ранее Путин заявил, что правительство РФ думает над продлением льготной семейной ипотеки, которая сейчас действует до 1 июля 2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru