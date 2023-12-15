Кабмин повысил до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых

Правительство России скорректировало условия по льготным ипотечным программам на приобретение первичного жилья. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Минфин обсудит условия дальнейшего продления программы льготной ипотеки

Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке под 8% годовых повышен с 20% до 30%. Кредит выдается на приобретение жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка.

Максимальный размер льготного ипотечного кредита теперь составляет шесть миллионов. Мера касается всех регионов, включая Москву и Санкт-Петербург.

По программам Дальневосточной и Арктической ипотеки предельный размер кредита повышен до девяти миллионов.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин высказался за продление льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми. По его словам, правительству необходимо исходить из реальных возможностей федерального бюджета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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