Кабмин повысил до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых
Правительство России скорректировало условия по льготным ипотечным программам на приобретение первичного жилья. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке под 8% годовых повышен с 20% до 30%. Кредит выдается на приобретение жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка.
Максимальный размер льготного ипотечного кредита теперь составляет шесть миллионов. Мера касается всех регионов, включая Москву и Санкт-Петербург.
По программам Дальневосточной и Арктической ипотеки предельный размер кредита повышен до девяти миллионов.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин высказался за продление льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми. По его словам, правительству необходимо исходить из реальных возможностей федерального бюджета, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru