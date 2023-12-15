Кабмин повысил до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых

Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке под 8% годовых повышен с 20% до 30%. Кредит выдается на приобретение жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка.

Максимальный размер льготного ипотечного кредита теперь составляет шесть миллионов. Мера касается всех регионов, включая Москву и Санкт-Петербург.

По программам Дальневосточной и Арктической ипотеки предельный размер кредита повышен до девяти миллионов.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин высказался за продление льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми. По его словам, правительству необходимо исходить из реальных возможностей федерального бюджета, передает «Радиоточка НСН».

