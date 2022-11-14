В России потребовали ограничить скорость электросамокатов для детей

«Мы согласны с коллегами из СПЧ и считаем обоснованными те предложения, которые сегодня вынесены на общее обсуждение. Мы целиком поддерживаем предложение дополнительно снизить допустимую скорость, хотя бы при использовании детьми, она должна быть не выше 20 км/ч», - сказала Львова-Белова на заседании СПЧ и детского омбудсмена на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности».

Установлено ограничение скорости электросамокатов до 25 км/ч, допустимый вес самих самокатов составляет 35 кг. С учетом этого, электросамокаты способны «привести к тяжелым травмам или даже гибели, особенно если это дети или пожилые люди». Она также отметила, что примерно две трети ДТП происходят с участием не прокатных, а частных транспортных средств.

«Возможно, перед допуском к вождению частных средств индивидуальной мобильности стоит проводить тестирование по примеру других стран», - сказала Львова-Белова.

По данным МВД, за девять месяцев текущего года, количество ДТП с участием детей на велосипедах и мопедах увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом. Это свыше 1 300 случаев, в них ранены 1 433 ребенка и погибли 45 человек. Более чем в 50% случаев дети стали участниками происшествий по собственной неосторожности.

