Детский омбудсмен предложила запретить критиковать традиционные ценности
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила законодательно запретить распространение информации, которая «ставит под сомнение» традиционные ценности. С такой инициативой она выступила на парламентских слушаниях по вопросу полного запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
По мнению омбудсмена, можно ни слова не говоря, «вести последовательную борьбу с понятием и образом традиционной семьи», передает ТАСС. Какие именно способы борьбы имеются ввиду, она не уточнила.
Законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду внес в Госдуму депутат Александр Хинштейн. Документ предлагает запретить такую пропаганду среди граждан любых возрастов. Сейчас она запрещена среди несовершеннолетних.
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