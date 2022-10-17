Детский омбудсмен предложила запретить критиковать традиционные ценности

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила законодательно запретить распространение информации, которая «ставит под сомнение» традиционные ценности. С такой инициативой она выступила на парламентских слушаниях по вопросу полного запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

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По мнению омбудсмена, можно ни слова не говоря, «вести последовательную борьбу с понятием и образом традиционной семьи», передает ТАСС. Какие именно способы борьбы имеются ввиду, она не уточнила.

Законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду внес в Госдуму депутат Александр Хинштейн. Документ предлагает запретить такую пропаганду среди граждан любых возрастов. Сейчас она запрещена среди несовершеннолетних.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Паулин
ТЕГИ:ЛГБТДетский Омбудсмен
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