Детский омбудсмен предложила запретить критиковать традиционные ценности

По мнению омбудсмена, можно ни слова не говоря, «вести последовательную борьбу с понятием и образом традиционной семьи», передает ТАСС. Какие именно способы борьбы имеются ввиду, она не уточнила.

Законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду внес в Госдуму депутат Александр Хинштейн. Документ предлагает запретить такую пропаганду среди граждан любых возрастов. Сейчас она запрещена среди несовершеннолетних.

