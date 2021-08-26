В России ограничат количество домашних животных в квартирах

Минсельхоз России готовит нормативно-правовую базу для запрета на неограниченное количество домашних питомцев в квартирах. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

«Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности. Если животные в списке неразрешенных к содержанию в домашних условиях напали или нанесли вред здоровью гражданина — тоже наступает уголовная ответственность», — сообщил Черкасов в беседе с Ura.ru.

Кроме того, законодатели планируют ввести ограничения на количество животных, проживающих на приусадебной территории. Черкасов напомнил о случаях, когда когда на участке проживали сотни мелких животных или птиц, и соседи жаловались на шум и неприятный запах. Подведомственная организация Россельхознадзора и ветслужбы не могут урегулировать подобные ситуации из-за отсутствия нормативно-правовой базы.

