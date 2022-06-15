Путин поручил подготовить проект указа об учреждении звания «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить проект указа об учреждении почётного звания «Мать-героиня», сообщает пресс-служба Кремля.

В Госдуме объяснили, зачем нужно вернуть почетное звание «Мать-героиня»

В сообщении говорится, что решение возродить почётное звание было принято принято по итогам прошедшего в конце мая заседания президиума Госсовета, поручение дано правительству России.

Ранее Путин заявил, что женщинам, которые будут удостоены звания «Мать-героиня», предлагается единовременно выплачивать миллион рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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