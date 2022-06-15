Путин поручил подготовить проект указа об учреждении звания «Мать-героиня»
15 июня 202216:32
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить проект указа об учреждении почётного звания «Мать-героиня», сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что решение возродить почётное звание было принято принято по итогам прошедшего в конце мая заседания президиума Госсовета, поручение дано правительству России.
Ранее Путин заявил, что женщинам, которые будут удостоены звания «Мать-героиня», предлагается единовременно выплачивать миллион рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru