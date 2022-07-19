В России объявили в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
19 июля 202210:11
МВД России объявил в розыск украинского журналиста Дмитрий Гордона. Основание для розыска – уголовная статья, говорится в базе данных ведомства.
По какой статье разыскивают Дмитрия Гордона не сообщается.
Ранее в розыск в России был объявлен журналист и медиаменеджер Евгений Киселев (внесен в РФ в реестр физлиц-иноагентов). Много лет он работал на российском телевидении, а затем переехал жить на Украину.
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19 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru