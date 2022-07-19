В России объявили в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

МВД России объявил в розыск украинского журналиста Дмитрий Гордона. Основание для розыска – уголовная статья, говорится в базе данных ведомства.

По какой статье разыскивают Дмитрия Гордона не сообщается.

Ранее в розыск в России был объявлен журналист и медиаменеджер Евгений Киселев (внесен в РФ в реестр физлиц-иноагентов). Много лет он работал на российском телевидении, а затем переехал жить на Украину.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот с YouTube
ТЕГИ:РозыскМВД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры