МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева

Согласно базе разыскиваемых ведомством, основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса; какая именно, не уточняется.

Евгений Киселев — российский и украинский журналист, карьеру на ТВ он начал в 1984 году. С 1993 по 2001 годы ведущий работал на телеканале НТВ, в 2000-2001 годах был гендиректором канала. Позже Киселев работал в других СМИ, с 2008 года начал сотрудничать с украинскими телеканалами. Сейчас журналист — ведущий канала «Украина 24».

