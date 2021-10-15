В России обновлены антирекорды по количеству новых случаев COVID-19 и смертей от вируса

В России установлены новые рекорды по числу заболевших коронавирусной инфекцией и умерших пациентов. За минувшие сутки в стране подтвердили 32 196 новых случаев заражения и 999 летальных исходов, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Накануне в РФ выявили наибольшие с начала года 31 299 случаев заражения COVID-19, а также 986 смертей — максимум за весь период пандемии.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло 7 925 176, скончались 221 313 человек.

При этом за последние 24 часа медики выписали 22 268 пациентов с COVD-19. С начала пандемии от инфекции вылечились 6 960 024 человека.

