В России обновлены антирекорды по количеству новых случаев COVID-19 и смертей от вируса
В России установлены новые рекорды по числу заболевших коронавирусной инфекцией и умерших пациентов. За минувшие сутки в стране подтвердили 32 196 новых случаев заражения и 999 летальных исходов, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
Накануне в РФ выявили наибольшие с начала года 31 299 случаев заражения COVID-19, а также 986 смертей — максимум за весь период пандемии.
Общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло 7 925 176, скончались 221 313 человек.
При этом за последние 24 часа медики выписали 22 268 пациентов с COVD-19. С начала пандемии от инфекции вылечились 6 960 024 человека.
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Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru