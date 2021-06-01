В России обнаружили сотни сайтов, продающих поддельные ответы к ЕГЭ
Заместитель генерального директора Group-IB по защите от цифровых рисков Андрей Бусаргин заявил, что продажа фейковых ответов к госэкзаменам является популярным примером сезонного мошенничества, пишет «Комсомольская правда».
По его словам, специалисты по кибербезопасности выявили в России большое количество сайтов, telegram-каналов и групп в соцсетях, где якобы продают ответы для ЕГЭ и ОГЭ - всего в списке, который передали в Роскомнадзор и Минобразования, 102 позиции.
Бусаргин отметил, что подписчиками данных ресурсов являются более 3,2 миллиона человек, а самый популярный telegram-канал насчитывает более 700 тысяч подписчиков.
Эксперт добавил, что после получения денег мошенники либо высылают неправильные ответы, либо перестают выходить на связь.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году пройдёт по единому расписанию по всей России, сообщает Ura.ru. В ведомстве отметили, что испытания будут проводиться с учётом всех мер эпидемиологической обстановки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- «РЖД» назначат летом более тысячи дополнительных поездов
- Песков рассказал о будущем транзита газа через Украину
- Защита Платошкина обжаловала приговор
- В России обнаружили сотни сайтов, продающих поддельные ответы к ЕГЭ
- Путин оценил отказ США от санкций по «Северному потоку - 2»
- Директор «Петергофа» рассказала, как читала лекции рабочим завода
- Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков детской порнографии в мире
- Лавров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
- Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы
- «Ты подумай, как нам попасть в Крым»: Лукашенко обратился к Путину насчёт полётов на полуостров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru