В России обнаружили сотни сайтов, продающих поддельные ответы к ЕГЭ

Заместитель генерального директора Group-IB по защите от цифровых рисков Андрей Бусаргин заявил, что продажа фейковых ответов к госэкзаменам является популярным примером сезонного мошенничества, пишет «Комсомольская правда».

По его словам, специалисты по кибербезопасности выявили в России большое количество сайтов, telegram-каналов и групп в соцсетях, где якобы продают ответы для ЕГЭ и ОГЭ - всего в списке, который передали в Роскомнадзор и Минобразования, 102 позиции.

Бусаргин отметил, что подписчиками данных ресурсов являются более 3,2 миллиона человек, а самый популярный telegram-канал насчитывает более 700 тысяч подписчиков.

Эксперт добавил, что после получения денег мошенники либо высылают неправильные ответы, либо перестают выходить на связь.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году пройдёт по единому расписанию по всей России, сообщает Ura.ru. В ведомстве отметили, что испытания будут проводиться с учётом всех мер эпидемиологической обстановки.

