В России обнаружили новый вариант коронавируса AY.4.2

Единичные случаи разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 обнаруживаются в России, есть вероятность широкого распространения этого варианта в стране и мире. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus". В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Хафизов уточнил, что разновидность AY.4.2 — одна из множества в линии «дельта». Не исключено, что этот вариант вируса имеет ряд преимуществ перед другими его версиями. При этом эксперты пока не могут точно сказать, насколько заразен вариант AY.4.2.

«Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», — добавил специалист.

В то же время, по словам эксперта, новый штамм может стать дополнительным фактором к увеличению заболеваемости COVID-19 в России, пишет Ura.ru.

Ранее в Великобритании стало известно о распространении нового варианта штамма «дельта», получившего название AY.4.2. По данным ученых, эта разновидность вируса может быть на 10-15% заразнее «дельты», отмечают Известия.

