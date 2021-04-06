В России обнаружили более 1,5 тысячи лжебанков с начала года
Более полутора тысяч лжебанков выявили в России за первый квартал 2021 года, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные компании по кибербезопасности BI.ZONE.
Этот показатель вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, отмечает Газета.ру.
Как уточнил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, фишинговые сайты — дешевый и массовый способ атаки на граждан, поэтому их число увеличивается. В 2020 году специалисты обнаружили около 6,5 тысячи доменов лжебанков, 1 529 мошеннических ресурсов выявили в первом квартале текущего года.
Банковские организации подтвердили «Известиям» рост количества мошеннических сайтов. В частности, банк «Тинькофф» сообщил, что число фишинговых ресурсов в первом квартале 2021 года увеличилось втрое по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
Поддельные сайты банков выманивают у жертв данные карт или логины и пароли для входа в аккаунт. Также мошенники зарабатывают на навязывании комиссий или страховок, посредством которых клиенту становятся доступны якобы более выгодные услуги, отмечает РИА ФАН.
Часто злоумышленники копируют фирменный стиль банка и заменяют несколько букв в названии, чтобы не быть раскрытыми. Обычно подобные сайты функционируют около месяца, и мошенники успевают обмануть до нескольких десятков пользователей, отмечает «Свободная пресса».
Банк России в 2020 году заблокировал 1034 ресурса лжебанков и 45 мошеннических сайтов страховых компаний. Число фишинговых ресурсов в этих категориях за прошлый год выросло вдвое, отмечает РЕН ТВ.
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