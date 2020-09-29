В России новый рекорд последних месяцев по коронавирусу

В России за минувшие сутки идентифицировано 8 232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 100 больше, чем днем ранее, когда был побит рекорд летнего периода по инфицированным. Об этом сообщил всероссийский штабе по мониторингу и борьбе с инфекцией.

В общей сложности по стране за 24 часа скончались 160 пациента COVID-19, выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 6 479 человек. Всего с официальной даты начала пандемии в России диагностировано 1 167 805 случаев заражения, умерли 20 545 человек, 952 399 побороли болезнь, отмечает Ura.ru.

Российская столица на сегодня с большим отрывом удерживает пальму первенства по количеству новых случаев коронавируса среди регионов. За сутки в Москве выявлено 2300 заражённых. По оценке столичного управления Роспотребнадзора, в мегаполисе за последние три недели отмечен трёхкратный рост темпов распространения коронавирусной инфекции, предаёт RT.

На втором месте по заражениям идёт Санкт-Петербург - 251 новый случай. Третье место — за Московской областью, где выявлено 209 инфицирований.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что предстоящие школьные каникулы продлятся не одну, а две недели.

В связи с ростом COVID-19 в Москве, а также с учетом осеннего подъема всех простудных заболеваний мэр Сергей Собянин объявил об увеличении осенних каникул у школьников до двух недель и их единовременных сроках – с 5 по 18 октября.

Кроме того, градоначальник сообщил, что на 14 дней будет приостановлена работа учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, уточняет «Свободная пресса». Детские сады продолжат работу в обычном режиме. При этом Собянин особо подчеркнул, что во время каникул никаких онлайн-занятий не планируется.

