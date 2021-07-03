В России новый антирекорд: 697 умерших за сутки от COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 24 439 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни», - пояснили в оперштабе.

За время эпидемии в стране выявили 5 585 799 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Из них погибли с начала пандемии 137 262.

За истекшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписались 17 899 человек. Всего выздоровели после COVID-19 5 053 417 россиян.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил «Радиоточке НСН», что аллергики реже болеют тяжелыми формами COVID-19 благодаря ингаляциям.

«Что касается конкретно пациентов с бронхиальной астмой, многие из них принимают ингаляционные кортикостероиды, которые понижают риск развития тяжелой формы COVID-19 . Их даже стали сейчас использовать на амбулаторном этапе лечения коронавируса для ингаляции прямо в легкие. Но если человек начинает принимать это заранее, никакого толка нет. Это назначается уже тогда, когда человек заболел и у него есть изменения, которые зафиксировал врач», - сказал Болибок.

