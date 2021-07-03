В России новый антирекорд: 697 умерших за сутки от COVID-19
В России умерло самое большое число людей от коронавируса за последнюю неделю – 697 человек. Всего выявили 24 439 новых факта заражения CОVID-19 во всех регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 24 439 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни», - пояснили в оперштабе.
За время эпидемии в стране выявили 5 585 799 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Из них погибли с начала пандемии 137 262.
За истекшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписались 17 899 человек. Всего выздоровели после COVID-19 5 053 417 россиян.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил «Радиоточке НСН», что аллергики реже болеют тяжелыми формами COVID-19 благодаря ингаляциям.
«Что касается конкретно пациентов с бронхиальной астмой, многие из них принимают ингаляционные кортикостероиды, которые понижают риск развития тяжелой формы COVID-19 . Их даже стали сейчас использовать на амбулаторном этапе лечения коронавируса для ингаляции прямо в легкие. Но если человек начинает принимать это заранее, никакого толка нет. Это назначается уже тогда, когда человек заболел и у него есть изменения, которые зафиксировал врач», - сказал Болибок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 439 / сут.
Умерли
137 тыс.+697 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+17 899 / сут.
- В России новый антирекорд: 697 умерших за сутки от COVID-19
- Эксперт прогнозирует рост ипотечных ставок более 10% к концу года
- СМИ: В Кабардино-Балкарии пострадал человек из-за обрыва фуникулера
- В Кабардино-Балкарии ликвидировали пятерых боевиков
- Китайцы высмеяли маневры кораблей НАТО в Черном море
- В российском правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь
- В Росморречфлоте рассказали о состоянии экипажа украинского судна в Черном море
- Экс-глава МИД Украины упрекнул ЕС в нежелании разрушить Россию
- В Госдуме предложили поощрять россиян, которые заботятся о своем здоровье
- Ребенок погиб в ДТП в Тамбовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru