В России несколько регионов введут ограничения на вывоз красной икры
Практика по ограничению вывоза красной икры для пассажиров авиарейсов, которая успешно применяется на Камчатке, будет расширена и на другие регионы. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах саммита Россия – Африка, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что эксперимент ограничивающий вес вывозимой авиапассажирами красной икры десятью килограммами стартовал на Камчатке с 1 ноября 2022 года.
Теперь, по словам Шестакова, в этом уже заинтересована и Чукотка.
«Я думаю, что, если мы увидим хороший результат по итогам этой путины, то, конечно, на все дальневосточные регионы будем распространять», - добавил глава Росрыболовства.
Ранее стало известно, что в России откажутся от плана по увеличению потребления рыбы до 25 кг на человека, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru