В России несколько регионов введут ограничения на вывоз красной икры

Он напомнил, что эксперимент ограничивающий вес вывозимой авиапассажирами красной икры десятью килограммами стартовал на Камчатке с 1 ноября 2022 года.

Теперь, по словам Шестакова, в этом уже заинтересована и Чукотка.

«Я думаю, что, если мы увидим хороший результат по итогам этой путины, то, конечно, на все дальневосточные регионы будем распространять», - добавил глава Росрыболовства.

Ранее стало известно, что в России откажутся от плана по увеличению потребления рыбы до 25 кг на человека, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

