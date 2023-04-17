Глава «Русского Лосося» рассказал о будущем цен на семгу после запрета на ее промышленный лов

Ассоциация выступила с предложением запретить отлавливать дикую семгу в водах Белого моря, рассказал НСН Геннадий Жарков.

Потенциальный запрет на промышленный лов семги в акватории Белого моря никак не повлияет на цены, потому что та семга, что продается на российских прилавках, - аквакультурного происхождения, рассказал НСН глава экологической ассоциации «Русский лосось» Геннадий Жарков.

Ранее ассоциация предложила запретить промышленный лов семги в Белом море и развивать вместо него любительскую рыбалку. Рыбопромышленники идею одобряют, а в Росрыболовстве настаивают на научном обосновании идеи.

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«Цены не изменятся. Потому что 99,9% семги, продающейся в магазинах, - это семга аквакультурного происхождения. Дикую семгу вы в магазинах практически не найдете. Та рыба, что отлавливается, употребляется в пищу на берегу, где она была поймана. Дело в том, что продукция одной аквакультурной фермы превосходит вывоз всей дикой рыбы в России в несколько раз. Поэтому, если речь идет об аквакультурной рыбе, то это, если не ошибаюсь, 25 000 тонн в год. А квота на дикую рыбу составляет около 40 тонн. Можете сравнить процент в обороте. Это вообще никак не повлияет на цены», - сказал Жарков.

Ранее специалисты назвали товары, которые быстрее всего подорожают из-за падения рубля, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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