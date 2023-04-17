Глава «Русского Лосося» рассказал о будущем цен на семгу после запрета на ее промышленный лов

Потенциальный запрет на промышленный лов семги в акватории Белого моря никак не повлияет на цены, потому что та семга, что продается на российских прилавках, - аквакультурного происхождения, рассказал НСН глава экологической ассоциации «Русский лосось» Геннадий Жарков.



Ранее ассоциация предложила запретить промышленный лов семги в Белом море и развивать вместо него любительскую рыбалку. Рыбопромышленники идею одобряют, а в Росрыболовстве настаивают на научном обосновании идеи.