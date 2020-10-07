В России не видят оснований для возбуждения дела по ситуации с Навальным
Правоохранительные органы РФ не видят оснований для возбуждения уголовного дела в связи с произошедшим с Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства не уточнил, завершена ли доследственная проверка, начатая транспортной полицией сразу после госпитализации политика и каковы ее результаты.
Накануне эксперты организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает РИА ФАН.
В ответ российский МИД назвал ситуацию с оппозиционным политиком «фантастической» и инициированной Берлином при поддержке ряда других государств, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru