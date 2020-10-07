В России не видят оснований для возбуждения дела по ситуации с Навальным

Правоохранительные органы РФ не видят оснований для возбуждения уголовного дела в связи с произошедшим с Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не уточнил, завершена ли доследственная проверка, начатая транспортной полицией сразу после госпитализации политика и каковы ее результаты.