В России не видят оснований для возбуждения дела по ситуации с Навальным

Правоохранительные органы РФ не видят оснований для возбуждения уголовного дела в связи с произошедшим с Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не уточнил, завершена ли доследственная проверка, начатая транспортной полицией сразу после госпитализации политика и каковы ее результаты.

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Накануне эксперты организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает РИА ФАН.

В ответ российский МИД назвал ситуацию с оппозиционным политиком «фантастической» и инициированной Берлином при поддержке ряда других государств, передает RT.

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Фото: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Уголовное ДелоАлексей Навальный
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