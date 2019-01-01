Росконтроль назвал лучшие пасхальные продукты

Эксперты Росконтроля назвали лучшие продукты в преддверии светлого праздника Пасхи в воскресенье, 28 апреля. Предметом исследования стали яйца, мука и творог разных марок. О результатах экспертизы сообщает НСН.

Проверив шесть брендов яиц отборной категории, специалисты рекомендуют лишь три из них, а именно яйца марки «Окское», «Лето» и «Волжанин». По данным Росконтроля, эти яйца содержат достаточное количество Омега-3 жирных кислот и фосфолипидов. Экспертиза также подтвердила свежесть и безопасность яиц этих брендов.

По результатам проверки яйца марок «Золото Сеймы», «Роскар – Экстра» и «Лето» были занесены в Список товаров с замечаниями. В образцах этих брендов эксперты выявили антимикробные препараты ципрофлоксацин, энрофлоксацин и триметроприм. Как пояснил НСН руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Андрей Мосов, использование перечисленных антибиотиков для лечения птицы, от которой получают яйцо, запрещено в Евросоюзе, но в российских нормативах этого требования нет.

«Потребителю стоит иметь в виду, что обнаруженные концентрации антибиотиков вполне могут явиться причиной аллергических реакций, а при систематическом использовании в пищу привести к резистентности по отношению к этим антибиотикам микроорганизмов, вызывающих заболевания у человека», — сказал Андрей Мосов.

Эксперты Росконтроля также проверили муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта пяти торговых марок. Безопасной мукой признаны образцы брендов MAKFA, «Мелькомбинат» и «Рязаночка». Сделанные из такой муки изделия обладают хорошими органолептическими показателями, выяснили специалисты.

В то же время исследование показало, что образцы марок «Сокольническая» и «Настюша» не являются мукой высшего сорта, так как они оказались слишком крупного помола. В связи с этим эксперты внесли эти образцы в Список товаров с замечаниями.

Добавим, что лишь один образец творога 9% жирности прошел проверку Росконтроля. Им оказался продукт марки «Брест-Литовск». При этом образцы брендов «Останкинское», «Милава», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Дмитровский молочный завод», «Коровка из Кореновки» и «Искренне Ваш» попали в Чёрный список Росконтроля по совокупности нарушений.

