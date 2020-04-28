В России начнут выпуск новейшего противотуберкулезного препарата

В мире наблюдается постоянный рост форм туберкулеза, устойчивых к лекарственным препаратам, заявил Владимир Нестеренко, глава группы компаний «Ниармедик», которая совместно со швейцарской компанией École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) и международным фондом Innovative medicines for tuberculosis (Im4TB) разрабатывает новый оригинальный противотуберкулезный препарат «Макозинон».



«На сегодняшний день "Макозинон" является одним из самых перспективных из существующих и разрабатываемых противотуберкулёзных препаратов в мире. Он обладает уникальным механизмом действия и позволяет использовать комбинированные режимы терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Мы гордимся, что при участии нашей команды такой значимый международный проект будет реализован в России», –подчеркнул Владимир Нестеренко.

В основе препарата лежит оригинальная фармацевтическая субстанция PBTZ 169, которой в октябре 2018 года Всемирной организацией здравоохранения было присвоено непатентованное наименование «Macozinone» («Макозинон»).

Препарат уже прошел ряд исследований как в России, так и в странах Евросоюза, в ходе которых была доказана его безопасность и эффективность против штаммов туберкулеза, устойчивых к лекарственным средствам.



Сообщается, что участок производства полного цикла препарата будет запущен в ближайшее время на индустриальной площадке научно-производственного комплекса ООО «Ниармедик Фарма» в Обнинске.







