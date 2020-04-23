В России названо число лабораторий, где тестируют на COVID-19
Граждане России имеют возможность сдать тест на коронавирус в любой из 438 лабораторий, которые открыты по всей стране. Об этом информирует на своём сайте Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Уточнена структура таких лабораторий. 106 из них – непосредственно Роспотребнадзора, 294 развёрнуты при государственных медицинских организациях. Кроме того, 38 лабораторий открыты в частных медцентрах, передаёт РИА ФАН.
Как подчёркивают в Роспотребнадзоре, в России обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на COVID-19. По состоянию на 23 апреля в нашей стране проведено около 2,4 миллионов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru