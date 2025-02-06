В России назвали офисных специалистов с наибольшим увеличением зарплат в 2025 году

Так, зарплата фотографов по сравнению с январем 2024 года выросла на 79% и составила 78 654 рубля. Это объясняется ростом спроса на специалистов в сфере визуального контента.

На втором месте по этому показателю находятся брокеры (прирост на 51%, 174 234 рубля в месяц). Однако для брокеров характерна переменная доходов, зависящая от бонусок и сделок, поэтому реабьный заработок может быть существенно выше.

Замыкают тройку менеджеры по работе с клиентами с приростом на 49% и среднемесячной зарплатой 71 636 рублей в месяц. Спрос на них растет, так как работодателям важно привлекать и удерживать клиентов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по итогам 2024 года в России рекордно выросли зарплаты работников торговой сферы.

