В России национализировали имущество производителя водки «Хортиця»

Предприятие по выпуску водки «Хортиця» и другие активы в РФ, принадлежащие, внесенному Минфином РФ в список террористов и экстремистов, украинскому предпринимателю Евгению Черняку, перешло в доход государство, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Акции двух компаний олигарха Коломойского передали в доход России

В их числе АО «Феодосийский завод коньяков и вин», ООО «Крымский винный дом», ООО «Родник и К» и другие.

Хамовнический суд Москвы в августе 2023 года заочно арестовал Черняка по делу о финансировании терроризма. В середине мая 2024 года, связанные с ним активы в РФ арестовали. Ленинский районный суд Курска 5 июня 2024 года вынес решение о передаче всех активов бизнесмена в РФ в доход государства.

Ранее суд по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу РФ бизнес водочного магната Шефлера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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