В России национализировали имущество производителя водки «Хортиця»

В их числе АО «Феодосийский завод коньяков и вин», ООО «Крымский винный дом», ООО «Родник и К» и другие.

Хамовнический суд Москвы в августе 2023 года заочно арестовал Черняка по делу о финансировании терроризма. В середине мая 2024 года, связанные с ним активы в РФ арестовали. Ленинский районный суд Курска 5 июня 2024 года вынес решение о передаче всех активов бизнесмена в РФ в доход государства.

Ранее суд по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу РФ бизнес водочного магната Шефлера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

