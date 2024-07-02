Акции двух компаний олигарха Коломойского передали в доход России

В марте Кошехабльский районный суд Республики Адыгеи постановил изъять в доход РФ все доли компаний олигарха. Решение было принято в связи с экстремистской деятельностью Коломойского с партнерами и с финансированием ВСУ.

«В доход государства... переданы акции ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-ЮГ"», — отметил Аристов.

Глава ФССП добавил, что в доход РФ изъяли 503 объекта недвижимого имущества должников по делу Коломойского, а также других лиц, пишет Ura.ru.

