Акции двух компаний олигарха Коломойского передали в доход России

Судебные приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского миллиардера Игоря Коломойского (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил директор ФССП Дмитрий Аристов, передает РИА Новости.

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В марте Кошехабльский районный суд Республики Адыгеи постановил изъять в доход РФ все доли компаний олигарха. Решение было принято в связи с экстремистской деятельностью Коломойского с партнерами и с финансированием ВСУ.

«В доход государства... переданы акции ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-ЮГ"», — отметил Аристов.

Глава ФССП добавил, что в доход РФ изъяли 503 объекта недвижимого имущества должников по делу Коломойского, а также других лиц, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Маркив
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