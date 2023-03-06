В России наступает четырехдневная рабочая неделя

В России 6 марта наступила короткая рабочая неделя, сообщает «РЕН ТВ».

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Она будет четырехдневной. Поводом для этого стал Международный женский день. Праздничный выходной день выпадает на среду, благодаря чему граждане могут отдохнуть посреди рабочей недели – 8 марта.

Также 7 марта рабочий день сокращается на один час.

Напомним, две трети российских мужчин (66%) готовы потратить на подарки к 8 марта до 5000 рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
ТЕГИ:8 МартаПраздники
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