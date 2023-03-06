В России наступает четырехдневная рабочая неделя
6 марта 202304:23
В России 6 марта наступила короткая рабочая неделя, сообщает «РЕН ТВ».
Она будет четырехдневной. Поводом для этого стал Международный женский день. Праздничный выходной день выпадает на среду, благодаря чему граждане могут отдохнуть посреди рабочей недели – 8 марта.
Также 7 марта рабочий день сокращается на один час.
Напомним, две трети российских мужчин (66%) готовы потратить на подарки к 8 марта до 5000 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 559 / сут.
Умерли
396 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+8 936 / сут.
- СМИ: под Артемовском разгромили наиболее подготовленных украинских солдат
- Вильфанд: В Московском регионе сохранится зимний характер погоды
- В Венгрии сообщили, как завершить конфликт на Украине
- В России наступает четырехдневная рабочая неделя
- В ВСУ заявили о желании истощить Крым
- Зеленский распорядился усилить защиту украинских энергообъектов
- Вильфанд предупредил россиян об ураганах и морозах
- СМИ: Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и Европы
- Милонов готовит инициативу об отмене Fan ID
- СМИ: Запад готовится к завершению конфликта на Украине и ее разделу
5 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru