«Лучше спросить». Юрий Лоза объяснил, как выбрать подарок на 8 Марта
Певец и музыкант Юрий Лоза считает, что лучше заранее узнать у любимой женщины, что она желала бы получить в подарок на 8 марта, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, не нужно стесняться задавать такие вопросы, в противном случае потом придётся «краснеть и просить прощения».
Лоза признался, что сам тоже попадал в такие ситуации.
«Однажды накануне 8 Марта... купил супруге целую гору нарядов — от жакетов до юбок. В итоге из всего ей подошел лишь ремень... Лучше напрямую спросить: «Дорогая, какой подарок ты от меня ждёшь?», — сказал музыкант.
Певец добавил, что выбирая подарок нужно всегда отдавать мечтам второй половины.
Ранее специалисты компании Avito провели исследование и выяснили, что две трети российских мужчин (66%) готовы потратить на подарки к 8 марта до 5000 рублей, сообщает НСН.
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