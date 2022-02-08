В России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти
Свидетельства о смерти начнут выдавать в России в электронном виде, также в стране будет создан Федеральный реестр медицинских документов о смерти. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно постановлению, с 1 марта 2022 года Минздрав будет вносить данные, переданные медицинскими организациями, ФНС, Пенсионным фондом, ФОМС в электронный реестр в составе единой информационной системы в сфере здравоохранения.
Электронные медицинские свидетельства о смерти будут создаваться в обязательном порядке, родственникам умерших не придется подавать отдельных заявлений. Документ, оформленный в единой информационной системе здравоохранения, будут передавать в государственный реестр записей актов гражданского состояния и другие системы, пишет «Свободная пресса».
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