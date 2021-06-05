В Минздраве прокомментировали возможность введения системы лекарственного страхования в России

Российские власти ищут новые современные подходы к обеспечению пациентов в РФ лекарствами. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Минздрава рассказал, что возможность введения в стране системы лекарственного страхования «рассматривается как проект».

«Мы к нему готовимся очень внимательно, это необязательно будет в форме лекарственного страхования, но государство ищет пути новых современных подходов для лекарственного обеспечения. Вообще, в целом, центричность вокруг человека строится, в том числе и по лекарственному обеспечению», — отметил министр.

По словам Мурашко, сейчас в России формируется регистр пациентов, которые имеют право на льготное обеспечение лекарствами, и в него уже внесены данные о более чем 23 млн человек.

