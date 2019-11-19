В России начнут продавать коллекционное вино «Крымский мост»
Продажи коллекционного вина «Крымский мост» начнутся 24 декабря. Как пишет РИА Новости, лимитированная серия будет представлена в фирменных магазинах пяти участников проекта - двух крымских и трех кубанских предприятий.
Три кубанских предприятия приготовят по 19 тысяч бутылок, два крымских — 19 тысяч суммарно, что равно протяжённости моста (19 км), подчёркивает RT.
Отмечается, что на бутылки уже наносятся этикетки с официальным логотипом моста через Керченский пролив и изображением главного участка с судоходными арками.
Кстати, ранее стало известно, что в Крыму завершилась уборка винограда. Как отмечает КИА, аграрии собрали более 74 тысяч тонн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. Он подчеркнул, что технических сортов винограда собрано чуть более 65 тысяч тонн, в столовых – немногим более 8 тысяч.
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