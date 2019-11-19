В России начнут продавать коллекционное вино «Крымский мост»

Продажи коллекционного вина «Крымский мост» начнутся 24 декабря. Как пишет РИА Новости, лимитированная серия будет представлена в фирменных магазинах пяти участников проекта - двух крымских и трех кубанских предприятий.

Три кубанских предприятия приготовят по 19 тысяч бутылок, два крымских — 19 тысяч суммарно, что равно протяжённости моста (19 км), подчёркивает RT.

Отмечается, что на бутылки уже наносятся этикетки с официальным логотипом моста через Керченский пролив и изображением главного участка с судоходными арками.