В России начнут продавать алкоголь по биометрии в конце 2025 года

В Подмосковье задержали диверсанта В Москве аферисты создали фальшивый валютообменник Все взрослые стационары Москвы подключили сервис по СМС-оповещению родственников о состоянии пациентов в реанимации Московские энергетики обновляют электрокабельные линии под Москвой-рекой Этот день в Москве стал самым теплым с начала зимы