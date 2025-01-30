В России начнут продавать алкоголь по биометрии в конце 2025 года

В России начнут продавать алкоголь по биометрии в розничных магазинах уже в конце текущего года, заявил глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, сообщает «Интерфакс».

Нарколог допустил, что продажа алкоголя с пометкой на «Госуслугах» породит черный рынок

По его словам, сервис готов к использованию в офлайне.

«До конца года в ЦБТ планируют представить его в сотрудничестве с торговыми сетями», - уточнил Поволоцкий.

Он также напомнил, что правительство РФ уже разрешило использовать биометрические данные для подтверждения возраста при приобретении энергетиков.

Ранее в России создали водку с пониженным эффектом похмелья, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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