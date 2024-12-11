Нарколог допустил, что продажа алкоголя с пометкой на «Госуслугах» породит черный рынок

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил с инициативой продавать алкоголь в России только по спецотметке на «Госуслугах». Однако Каторгин отметил, что техническая реализация инициативы вызывает вопросы.

«Это уже проходили не раз, в том числе, и в советское время с сухим законом и так далее. Надо вести пропаганду, в первую очередь, среди молодежи о вреде алкоголя, других психоактивных веществ», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил нарколог, ему также не ясно, почему подобным образом депутат предлагает бороться только с алкоголем, а не с табачной продукцией.

Ранее в Госдуму также внесли законопроект о возможности продавать алкоголь только в отдельных специализированных местах, доступ к которым будет ограничен для покупателей младше 18 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

