Нарколог допустил, что продажа алкоголя с пометкой на «Госуслугах» породит черный рынок
Любой запрет продажи алкоголя среди молодежи будет способствовать развитию «черного рынка», заявил психиатр и врач-нарколог Владимир Каторгин.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил с инициативой продавать алкоголь в России только по спецотметке на «Госуслугах». Однако Каторгин отметил, что техническая реализация инициативы вызывает вопросы.
«Это уже проходили не раз, в том числе, и в советское время с сухим законом и так далее. Надо вести пропаганду, в первую очередь, среди молодежи о вреде алкоголя, других психоактивных веществ», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил нарколог, ему также не ясно, почему подобным образом депутат предлагает бороться только с алкоголем, а не с табачной продукцией.
Ранее в Госдуму также внесли законопроект о возможности продавать алкоголь только в отдельных специализированных местах, доступ к которым будет ограничен для покупателей младше 18 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru