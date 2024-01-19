В России начнут действовать новые правила расчета полной стоимости кредита

Российские банки с 21 января 2024 года при расчете полной стоимости кредита обязаны будут указать потенциальному заемщику все возможные расходы, связанные с ним, сообщили в Банке России.

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Речь идет о страховых платежах, дополнительных услугах или платежах, без которых невозможно получение кредитных средств.

Как отмечается, таким образом, исключается возможность банков занижать стоимость, кредита, а гражданам предоставляется возможность более объективно оценить предложения банковских услуг при принятии решения.

Ранее стало известно, что ФАС проверит новые условия выдачи ипотеки после жалоб застройщиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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