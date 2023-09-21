В России начались продажи новой Toyota Yaris Cross за 2,97 млн
Дилеры привезли в Россию кроссовер Toyota Yaris Cross, цена на автомобиль составит 2,97 миллиона рублей за 2023 год выпуска, пишет «Российская газета».
В отрасли отмечают, что новый автомобиль не получил экстравагантного дизайна, внешность консервативна, с «опорой» на предыдущий автомобиль Toyota RAV4.
Из России пропал сегмент массовых моделей автомобилей, включая Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, заявил ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков «Радиоточке НСН». А директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин отметил, что по параллельному импорту завозятся большие автомобили, поэтому средняя цена сильно растет. Он добавил, что некоторые модели BMW подорожали на 100%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru