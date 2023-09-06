«Нехватка места на диске»: Toyota назвала причину остановки всех своих заводов
Компания Toyota выяснила причину, по которой в конце августа пришлось остановить все 14 заводов марки в Японии.
В пресс-службе автопроизводителя сообщили, что сбой в системе управления производством, который привёл к остановке подачи деталей, произошёл из-за переполненного диска с базами данных.
«Из-за того, что на диске, использовавшемся в работе, не хватило места, возник сбой, в результате которого система остановилась», - говорится в заявлении марки.
Ранее российские активы японской компании Toyota, в том числе автомобильный завод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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