В России начали разработку лекарств от оспы обезьян
Председатель совета директоров ГК «Промомед» Пётр Белый заявил, что российские фармацевтические компании приступили к научным исследованиям по созданию лекарств от оспы обезьян, сообщает ТАСС.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что уже есть «несколько перспективных молекул, которые будут эффективны для лечения».
«Не для профилактики, а именно для лечения оспы, которая, как вы знаете, раньше была неизлечимым заболеванием», - подчеркнул Белый.
Он добавил, что вакцинацию от обычной оспы прошло большинство взрослого населения, и эта прививка эффективна и против оспы обезьян.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день нет необходимости проводить массовую вакцинацию от оспы в России, сообщает RT.
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