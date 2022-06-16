В России начали разработку лекарств от оспы обезьян

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что уже есть «несколько перспективных молекул, которые будут эффективны для лечения».

«Не для профилактики, а именно для лечения оспы, которая, как вы знаете, раньше была неизлечимым заболеванием», - подчеркнул Белый.

Он добавил, что вакцинацию от обычной оспы прошло большинство взрослого населения, и эта прививка эффективна и против оспы обезьян.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день нет необходимости проводить массовую вакцинацию от оспы в России, сообщает RT.