В России начали действовать обновленные правила вывоза детей за границу

Родители получили возможность запретить вывозить своих отпрысков за рубеж с указанием страны, а также дат, до которых действует ограничения. При этом МВД обязано уведомить второго родителя о запрете. Эти изменения правил вывоза детей за рубеж вступили в силу 17 октября 2021 года в соответствии с приказом МВД РФ.

В России начнут работать новые правила вывоза детей за границу

Каждый родитель получает возможность ввести запрет на вывоз ребенка до достижения им 18-летия.

Еще одним нововведением стал регламент по отзыву заявления о несогласии на выезд, которого не было ранее. Если родитель решил изменить свое решение и разрешить вывоз ребенка за границу, для отзыва несогласия ему потребуется прийти в территориальный орган МВД или другую инстанцию, куда гражданин подавал.

Также, в соответствии с новыми правилами, вывести ребенка за границу сможет только родитель с российским гражданством.

Заявления на вывоз ребенка за границу теперь обрабатывают в более сжатые, чем ранее, сроки – вместо пяти рабочих дней два.

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