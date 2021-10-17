В России начали действовать обновленные правила вывоза детей за границу

Каждый родитель получает возможность ввести запрет на вывоз ребенка до достижения им 18-летия.

Еще одним нововведением стал регламент по отзыву заявления о несогласии на выезд, которого не было ранее. Если родитель решил изменить свое решение и разрешить вывоз ребенка за границу, для отзыва несогласия ему потребуется прийти в территориальный орган МВД или другую инстанцию, куда гражданин подавал.

Также, в соответствии с новыми правилами, вывести ребенка за границу сможет только родитель с российским гражданством.

Заявления на вывоз ребенка за границу теперь обрабатывают в более сжатые, чем ранее, сроки – вместо пяти рабочих дней два.

