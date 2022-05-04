В России началась трехдневная рабочая неделя

В России 4 мая началась короткая рабочая неделя.

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях и длинных выходных в мае

1 мая — День весны и труда — относится к нерабочим праздничным дням, по решению правительства выходной с 1 января перенесли на 3 мая.

Короткая рабочая неделя закончится длинными, четырехдневными выходными в связи с празднованием Дня Победы 9 мая.

Ранее заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» предложил продлить выходные в мае до 10 дней. По его мнению, праздничные дни с 1 по 10 мая позволят россиянам запастись продуктами на осень.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:Майские ПраздникиРабота
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