В России началась трехдневная рабочая неделя

1 мая — День весны и труда — относится к нерабочим праздничным дням, по решению правительства выходной с 1 января перенесли на 3 мая.

Короткая рабочая неделя закончится длинными, четырехдневными выходными в связи с празднованием Дня Победы 9 мая.

Ранее заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» предложил продлить выходные в мае до 10 дней. По его мнению, праздничные дни с 1 по 10 мая позволят россиянам запастись продуктами на осень.

