В России началась распродажа «белая пятница»

В «Белой пятнице» участвуют Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо», «Снежная королева», «Утконос онлайн», Sokolov и ряд других компаний.

По словам президента АКИТ Артёма Соколова, цены на товары в ходе акции будут ниже февральских.

Планируется, что акция станет ежегодной и к ней смогут присоединиться все желающие.

Ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россияне получают удовольствие от всевозможных распродаж и «черных пятниц», хотя часто экономия там не так велика, как обещают.

