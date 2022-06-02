В России началась распродажа «белая пятница»

Российские онлайн-ретейлеры объявили о старте акции «белая пятница», которая станет аналогом «черной пятницы».

По данным Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), у большинства компаний распродажа стартует 2 июня, при этом ряд ретейлеров продлит акцию на 10 дней.

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В «Белой пятнице» участвуют Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо», «Снежная королева», «Утконос онлайн», Sokolov и ряд других компаний.

По словам президента АКИТ Артёма Соколова, цены на товары в ходе акции будут ниже февральских.

Планируется, что акция станет ежегодной и к ней смогут присоединиться все желающие.

Ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россияне получают удовольствие от всевозможных распродаж и «черных пятниц», хотя часто экономия там не так велика, как обещают.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АкцияОнлайнМагазины
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