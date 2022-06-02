В России началась распродажа «белая пятница»
Российские онлайн-ретейлеры объявили о старте акции «белая пятница», которая станет аналогом «черной пятницы».
По данным Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), у большинства компаний распродажа стартует 2 июня, при этом ряд ретейлеров продлит акцию на 10 дней.
В «Белой пятнице» участвуют Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо», «Снежная королева», «Утконос онлайн», Sokolov и ряд других компаний.
По словам президента АКИТ Артёма Соколова, цены на товары в ходе акции будут ниже февральских.
Планируется, что акция станет ежегодной и к ней смогут присоединиться все желающие.
Ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россияне получают удовольствие от всевозможных распродаж и «черных пятниц», хотя часто экономия там не так велика, как обещают.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- Стало известно, сколько раз в день можно мыть голову
- Кремль подтвердил отставку советника Путина, зятя Ельцина Юмашева
- Песков предупредил, что применение оружия против РФ усугубит ситуацию на Украине
- В Кремле заявили, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток
- В России началась распродажа «белая пятница»
- Песков заявил, что Россия не намерена закрывать окно в Европу
- Бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Герту»
- Мадрид стал пивной столицей мира
- СМИ: Дорожную карту вывоза зерна из Украины по морю утвердят в Стамбуле
- Чемезов: «Ростех» планирует запустить более 110 самолетов до 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru