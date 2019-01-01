В России началась короткая рабочая неделя
Гражданам РФ напомнили о короткой рабочей неделе. Начавшаяся неделя будет сокращенной из-за празднования Дня России в среду, 12 июня. Об этом напомнили в Роструде, пишут «РИА Новости».
Более того, продолжительность рабочего дня накануне, 11 июня, сокращается на один час. Остаток недели — 13 и 14 июня — будет рабочим.
Следующие длинные выходные ждут россиян через пять месяцев. Тогда День народного единства выпадает на понедельник, 4 ноября, отмечает RT. В связи с этим россияне будут отдыхать три дня подряд — с субботы по понедельник включительно.
Ранее в Роструде напомнили работодателям о правилах организации работы в жару. Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как уберечь себя и близких в жаркую погоду.
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