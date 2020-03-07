Правительство выделит более миллиарда рублей на выявление онкозаболеваний
Российским врачам за выявление онкозаболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров выделят 1,2 млрд рублей на стимулирующие денежные выплаты. Распоряжение правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным опубликован на сайте правительства.
«Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения», - сказано в документе.
Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН рассказал об этапах выявления опухолей головного мозга.
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