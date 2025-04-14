В России на год продлили приостановку публикации данных Росстата по нефти

Приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти продлили на один год. Соответствующее решение было принято правительством РФ.

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Согласно распоряжению кабмина, которое размещено на официальном портале правовых актов, приостановка публикации будет действовать до 1 апреля 2026 года.

Публикация статистических данных по добыче нефти в РФ была приостановлена в апреле 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также данное распоряжение кабмина касается публикации статистики по добыче газа и конденсата.

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ФОТО: pixabay.com
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