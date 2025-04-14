В России на год продлили приостановку публикации данных Росстата по нефти
14 апреля 202519:02
Приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти продлили на один год. Соответствующее решение было принято правительством РФ.
Согласно распоряжению кабмина, которое размещено на официальном портале правовых актов, приостановка публикации будет действовать до 1 апреля 2026 года.
Публикация статистических данных по добыче нефти в РФ была приостановлена в апреле 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также данное распоряжение кабмина касается публикации статистики по добыче газа и конденсата.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru