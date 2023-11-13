В России может появиться новый дорожный знак для кемпингов

Презентация знака прошла в рамках круглого стола «Перспективы производства отечественных автодомов, прицепов и туристического снаряжения для автотуристов», который состоялся в Московской торгово-промышленной палате.

Уточняется, что разработка знака ведётся в рамках создания первой в стране классификации кемпингов, предусмотренной Концепцией автотуризма России.

Глава ассоциации Сергей Лобарев заявил, что предлагаемый новый дорожный знак, в отличие от действующего, отражает всю «необходимую информацию для автотуристов».

Ранее разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», заявил, что дорожные знаки и разметки в России на сегодняшний день нуждаются в обновлениях и дополнениях, потому что существующих уже недостаточно для регулирования дорожного движения.

