В России могут заблокировать два иностранных почтовых сервиса

Роскомнадзор может заблокировать два иностранных сервиса по обмену сообщениями. Речь идет о почтовых сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com, сообщает РБК.

Надзорное ведомство по просьбе ФСБ РФ потребовало контролирующие их компании Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) во втором квартале 2019 года. Однако до сих пор ни того, ни другого сервиса в списке нет.

В Роскомнадзоре сообщили, что компании нарушают российское законодательство и могут быть заблокированы по решению суда.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН рассказал о последствиях, которыми чревато введение штрафов за нарушение правил хранения персональных данных.

