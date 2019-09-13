В России могут заблокировать два иностранных почтовых сервиса
Роскомнадзор может заблокировать два иностранных сервиса по обмену сообщениями. Речь идет о почтовых сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com, сообщает РБК.
Надзорное ведомство по просьбе ФСБ РФ потребовало контролирующие их компании Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) во втором квартале 2019 года. Однако до сих пор ни того, ни другого сервиса в списке нет.
В Роскомнадзоре сообщили, что компании нарушают российское законодательство и могут быть заблокированы по решению суда.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН рассказал о последствиях, которыми чревато введение штрафов за нарушение правил хранения персональных данных.
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