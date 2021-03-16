В России могут ввести тотальную слежку за водителями
Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС и рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» разрабатывают законопроект, по которому на все российские автомобили установят датчики, собирающие в онлайн-режиме данные о движении и состоянии водителя, пишет газета «Коммерсант».
Раз в 15 минут вся собранная информация будет передаваться на платформу «Автодата».
Автоконцерны при этом обяжут выпускать машины с предустановленным оборудованием для этого, а его стоимость войдет в цену машины.
Согласно законопроекту, автопроизводитель должен обеспечить передачу в том числе таких данных, как местонахождение автомобиля, скорость движения, направление, нагрузка на ось, срабатывание сигнализации, тормозов, пробуксовка машины, работоспособность фар и габаритных огней, степень усталости водителя.
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