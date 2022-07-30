Данные пользователей «Почты России» утекли в Сеть
Данные пользователей «Почты России» попали в Интернет. Об этом сообщил Telegram-канал «Утечка информации».
По данным ресурса, в Сети был опубликован файл с 10 млн строк информации: номерами отслеживания, фамилиями, именами и отчествами (или названиями компаний) отправителей и получателей, их городами и индексами. Также в интернете оказались телефоны получателей, данные о весе, статусе и временем отправления.
Позже «Почта России» подтвердила информацию об утечке.
«Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за "пробный"», — приводит ТАСС сообщение компании.
Служба безопасности «Почты России» заблокировала доступ к данным, перепроверив уровень безопасности по всем точкам доступа. В компании подчеркнули, что в Сеть не попали банковские данные клиентов, их безопасности и репутации ничего не угрожает.
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