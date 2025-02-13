В России могут ввести штрафы для любителей зимней рыбалки
Российские спасатели вынуждены тратить большие деньги на спасение участников зимней рыбалки, сообщает RT со ссылкой на руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова.
Так он отреагировал на ситуацию в Охотском море, где сотрудники МЧС вынуждены были привлекать технику для эвакуации более сотни рыбаков с дрейфующей льдины. Он предложил заняться регулированием, либо лицензированием этой деятельности. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты», — указал Курдесов.
12 февраля МЧС эвакуировали 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru