В России могут ввести штрафы для любителей зимней рыбалки

Так он отреагировал на ситуацию в Охотском море, где сотрудники МЧС вынуждены были привлекать технику для эвакуации более сотни рыбаков с дрейфующей льдины. Он предложил заняться регулированием, либо лицензированием этой деятельности. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты», — указал Курдесов.

12 февраля МЧС эвакуировали 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

