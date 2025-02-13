В России могут ввести штрафы для любителей зимней рыбалки

Российские спасатели вынуждены тратить большие деньги на спасение участников зимней рыбалки, сообщает RT со ссылкой на руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова.

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Так он отреагировал на ситуацию в Охотском море, где сотрудники МЧС вынуждены были привлекать технику для эвакуации более сотни рыбаков с дрейфующей льдины. Он предложил заняться регулированием, либо лицензированием этой деятельности. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты», — указал Курдесов.

12 февраля МЧС эвакуировали 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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