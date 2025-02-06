В Бурятии ищут двух пропавших на Байкале рыбаков

Два рыбака пропали на озере Байкал, к поискам привлекли спасателей. Об этом сообщило главное управление МЧС по Бурятии.

Как отметили в ведомстве, родственники двух мужчин сообщили, что 4 февраля они выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе населенного пункта Максимиха и не вернулись до настоящего момента.

«Накануне спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России привлекались на поиски», — указали в ГУ МЧС.

Специалисты обследовали 20 километров береговой линии, съезды на лед от Максимихи в сторону Улан-Удэ, три километра вглубь акватории Байкала. Поиски рыбаков продолжаются.

Ранее в окрестностях озера Рица в Абхазии пропал житель Тюменской области Алексей Берестнев, ведутся поиски россиянина, пишет Ura.ru.

