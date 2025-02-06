В Бурятии ищут двух пропавших на Байкале рыбаков
Два рыбака пропали на озере Байкал, к поискам привлекли спасателей. Об этом сообщило главное управление МЧС по Бурятии.
Как отметили в ведомстве, родственники двух мужчин сообщили, что 4 февраля они выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе населенного пункта Максимиха и не вернулись до настоящего момента.
«Накануне спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России привлекались на поиски», — указали в ГУ МЧС.
Специалисты обследовали 20 километров береговой линии, съезды на лед от Максимихи в сторону Улан-Удэ, три километра вглубь акватории Байкала. Поиски рыбаков продолжаются.
Ранее в окрестностях озера Рица в Абхазии пропал житель Тюменской области Алексей Берестнев, ведутся поиски россиянина, пишет Ura.ru.
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